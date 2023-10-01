رئيس جامعة بني سويف يتفقد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، العيادات الطبية لمتابعة توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الدراسى الجديد، والذى يستمر حتى 12 من الشهر الجارى ، بحضور عدد من الأطباء والتمريض بمدرجات كلية الحقوق، مع إلزام الطلاب بإبراز إثبات الشخصية مع استمارة الكشف الطبي.



وأوضح رئيس الجامعة أنه في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر سيتم توقيع الكشف الطبي على طلاب كليات الحقوق والتجارة والآداب، موجهاً بضرورة توفير كافة التسهيلات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلاب وتوفير أماكن انتظار لهم، حيث يتم الكشف الطبى على الطلاب فى تخصصات "الرمد، والباطنة، الأسنان" وتحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم، و عمل بطاقة صحية لهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعى لعمل تقرير طبى بالحالة وصرف العلاج اللازم من الإدارة الطبية.