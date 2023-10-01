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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حفرة بعمق 60 مترا تظهر فجأة وتثير الرعب بالمغرب

الحفرة العميقة بالمغرب
الحفرة العميقة بالمغرب
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ظهرت حفرة عميقة بشكل مفاجئ تحديدًا صباح الخميس الماضي الموافق 28 سبتمبر في إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب، مما أثار الرعب بين السكان لكبر عمقها وعرضها، حيث كانت بعمق 60 مترًا وعرض 20 مترًا، ويعتبرها السكان مصدر خطر عليهم

وفي تصريح لصحيفة "هسبريس" المحلية، يقول صاحب قطعة الأرض، التي ظهرت فيها الحفرة بمنطقة "حد أولاد فرج"، انه فور رؤية هذه الحفرة تم إخطار السلطات المحلية والأمنية بما حدث، حيث حضر بعض المسؤولين إلى عين المكان، وقرروا إحاطتها بالحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة.

وتساءل أحد الجيران عما إذا كان ظهور الحفرة المفاجئ مرتبطا بالزلزال القوي، الذي هز المغرب قبل أيام وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، مبرزا أن المنطقة لم تشهد أبدا حفرة مماثلة.

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