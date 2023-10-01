محافظ مطروح يفتتح مدرستين مع بداية العام الدراسي الجديد.. صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، مع أول أيام العام الدراسى الجديد، مدرستى الكيلو 8 تعليم أساسى، ومدرسة عمر بن الخطاب بعزبة الحاج علي، يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ومجدى المنشاوى مدير إدارة مطروح التعليمية.

حرص محافظ مطروح على حضور طابور الصباح مع تهنئة الطلاب بالعام الدراسى الجديد والترحيب بهم في مدرستهم الجديدة، كما شهد فريق كورال مديرية التربية والتعليم مع عدد من الأغانى الوطنية.

وأهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، طلاب مرحلة الحضانة والصف الأول الابتدائي حقائب وأدوات مدرسية وسط فرحة الطلاب.

وأوضح المهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، أن عدد المدارس الجاهزة لدخول الخدمة التعليمية التى نفذتها الأبنية التعليمية بالمحافظة إنشاء جديد بعدد 9 مدارس، ومنها مدرسة الكيلو 8 تعليم أساسي بمطروح وتتكون من أرضى و4 أدوار علوية توسع رأسي بعدد 22 فصلا بتكلفة 9.3 مليون جنيه، ومدرسة عمر بن الخطاب بعزبة الحاج علي بمطروح تعليم أساسي، تتكون من أرضى ودور علوي توسع أفقى بعدد 11 فصلا بتكلفة 9.3 مليون جنيه، وذلك ضمن دخول إجمالى 18 مدرسة إنشاء جديد وتوسعة بإجمالى عدد 226 فصلا بتكلفة إجمالية 127.4 مليون جنيه مع الانتهاء من صيانة 8 مدارس أخرى.

ومن جانبه أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم استعدادات مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023 /2024، بعدد 857 مدرسة جاهزة لاستقبال نحو 180 ألف طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد، مع المرور الدورى ومتابعة جداول وتوزيع المدرسين والطلاب وفقا لجدول الحضور مع الأسبوع الأول للدراسة.

محافظ مطروح يفتتح مدرستين مع بداية العام الدراسي الجديد

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