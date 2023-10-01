مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج دور سبتمبر 2023

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السابعة والستين، مساء السبت الموافق الثلاثين من سبتمبر 2023، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

ورحب الدكتور مصصطفى النجار بمحافظ مطروح وأعضاء المجلس الموقر، مقدمًا التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما تقدم بخالص التهنئة بمناسبة قرب الاحتفالات بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل، أن يحفظ لمصرنا الحبيبة أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وتقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص الشكر وعظيم التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتجديد تعيينه كرئيسًا لجامعة مطروح لفترة ثانية.

ومن جانبه تقدم اللواء خالد شعيب، بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات بالتوفيق والسداد إلى الدكتور مصطفى النجار لتجديد تعيينه رئيسًا لجامعة مطروح، مما يسهم في استكمال ما بدأه من جهد دؤوب وعمل متواصل لرفعة شأن الجامعة واستكمال مسيرتها، وأداء دورها في التعليم الجامعي وخدمة المجتمع على مستوى إقليم مطروح ككل.

كما تقدم رئيس جامعة مطروح بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى عمداء الكليات وأوائل الطلاب المشاركين في فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، على حسن مشاركتهم والإسهام في الإعداد للاحتفالية، متمنيًا لهم دوام التفوق والرقي.

وأحاط الدكتور مصطفى النجار أعضاء المجلس بأهم ما ورد في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي شهده رئيس الجمهورية، ومنه الاهتمام بالموهوبين والنابغين، تعويض الفجوة في التخصصات التي لا تتوافر فرص عمل لخريجيها، وزيادة الأعداد في التخصصات المطلوبة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، أهمية تضافر جهود جميع منسوبي الجامعات، أهمية تأصيل القيم لدى الطلاب ليكون لها دور في تأصيل شخصية الطالب والخريج، التأكيد على التعليم المجرد دون محاباة، فالجامعات هي التي تسهم في تكوين شخصية الطالب والخريج، أهمية اضطلاع كل إنسان مصري بدوره في بناء الوطن.

ووافق المجلس على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث على مد فترة التسجيل لمرحلة الدراسات العليا لفصل الخريف 2023 لمدة أسبوعين على أن تنتهي يوم الأحد الموافق الثامن من أكتوبر الجاري.

كما وافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرق الدراسية الثانية والثالثة والخامسة بكلية الطب البيطري بعد أداء التدريب الإكلينيكي والتربية العسكرية بالنسبة للفرقة الخامسة عن دور سبتمبر 2023، ومنح طالب درجة البكالوريس فى العلوم الطبية البيطرية دور سبتمبر 2023 بعد أداء التدريب الإكلينيكي والتربية العسكرية .

ووافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرقة النهائية بكلية الآثار واللغات لطالب بقسم الآثار اليونانية الرومانية بنظام الساعات المعتمدة دور سبتمبر 2023، ومنح طالب درجة البكالوريوس في الآثار اليونانية الرومانية بنظام الساعات المعتمدة دور سبتمبر 2023.

ووافق المجلس على منح طالبتين بكلية التربية درجة الماجستير بقسمي المناهج وطرق التدريس، والصحة النفسية بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى منح عدد من الدبلومات عن فصل الربيع 2022 بنظام الساعات المعتمدة، وتشمل: منح طالبين درجة الدبلوم العام في التربية، منح طالب درجة الدبلوم العام لإعداد المعلم في العلوم، وكذلك منح طالبين درجة الدبلوم المهنية في التربية تخصص تربية خاصة، ومنح طالب درجة الدبلوم المهنية في التربية تخصص مناهج وبرامج تعليم، والموافقة على منح طالب درجة الدبلوم العام لإعداد المعلم في العلوم.

كما وافق المجلس على منح طالبًا وطالبةً بكلية السياحة والفنادق درجة الماجستير في الإرشاد السياحي والدراسات السياحية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة بقسم العلوم الأساسية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح خمسة طلاب درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك منح ثلاث طالبات درجة الدبلوم الخاص في التربية للطفولة المبكرة تخصص طفل غير عادي بنظام الساعات المعتمدة، ووافق على منح ثلاث طلاب بكلية التربية الرياضية درجة دبلوم الإدارة الرياضية، فصل الربيع 2023.

مجلس جامعة مطروح

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