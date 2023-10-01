عبد الرحيم علي والعضو المنتدب ووفد من «البوابة نيوز» يزورون مقام أبو الحسن الشاذلي

قام الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة «البوابة نيوز»، وخالد عبد الرحيم العضو المنتدب، اليوم السبت بزيارة لمقام سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي، بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك برفقة وفد من صحفي «البوابة نيوز».



حيث كان في استقبال «علي»، والوفد المرافق له، كل من: الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ إبراهيم المغربي مدير المساجد الحكومية، والشيخ حمزة أحمد حسن نائبا عن مدير إدارة مدينة مرسي علم.

وقام علي، ووفد «البوابة نيوز»، بأداة صلاة بالمسجد ثم قام بزيارة مقام العارف بالله الشيخ أبو الحسن الشاذلي وقام بقراءة الفاتحة داخل المقام.

ومن جانبه، قدم الشيخ حمزة حسن، نبذة مختصر عن حياة سيدي أبو الحسن الشاذلي بدايتًا من نشأته وحتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وذلك أثناء رحلته لأداء فريضة الحج، وذلك في منطقة حميثرة والتي تم إنشاء مسجد فيما بعد وأطلق عليه مسجد الشيخ الشاذلي بجوار مقام للإمام.

يذكر أن سيدي أبو الحسن الشاذلي، هو علي ابن عبدالله ابن عبد الجبار، نسبه ينتهي إلى سيدنا الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب.

وولد سيدي أبو الحسن الشاذلي بالمغرب عام 656 هجرية، في قرية غمارة، بمدينة سبتة، وحفظ القرآن الكريم في عامه السابع، ودرس الحديث وجميع العلوم الدينية.وكان منهجه العلم والعمل.

وتتلمذ الشيخ أبو الحسن الشاذلي، على يد سيدي عبد السلام بن بشيش، ومن أشهر تلاميذه سيدي المرسي أبو العباس.

ويعد المقام من أشهر الأماكن التي يأتي إليها الزائرون من جميع دول العالم.

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