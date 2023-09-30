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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: كل تفاصيل الإفك والمكر خلال 10 سنوات هدفها وجود حالة عدم ثقة لدى المصريين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة؛ سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته.

وأضاف السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، المنعقد حاليًا في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014، وعندما قمنا بإصلاحات وتطورات في كل القطاعات لم يتخيلها المواطن: «الناس مكنتش مصدقة إننا نعمل طريق أو كوبري وبيقولوا ده كتير، ولكن لسه بدري أوي وقدمنا كتير من العمل والجهد والمثابرة».

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم، وعندما نقول إن ما فعله المسئول منقوصًا أو فاسدًا أو غير مدروس، فنحن نظلمه، نظلم جهده وعمله، نضع على عمله تراب».

وتابع: "كل تفاصيل الإفك والمكر اللي اتعملت على مصر خلال 10 سنوات كانت امتدادا لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري".

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز العاصمة الإدارية الجديدة
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