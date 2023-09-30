البطريرك مار اغناطيوس يشارك في تقبُّل التعازي بضحايا مجزرة وفاجعة سهرة عرس بغديده

بعد الانتهاء من القداس الإلهي وصلاة الجنّاز راحةً لنفوس ضحايا مجزرة وفاجعة سهرة العرس في قره قوش (بغديده)، شارك البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، في تقبُّل التعازي بضحايا هذه الفاجعة الكبرى، وذلك في صالون كنيسة مار بهنام وسارة في الفنار، لبنان.

ثمّ قدّم التعازي الأبوية ومشاعر التضامن والمواساة لبعض أهالي وأقارب الضحايا المقيمين في لبنان، من أبناء إرسالية العائلة المقدسة للمهجَّرين العراقيين، في جوّ من التأثّر الكبير.

ورفع الصلاة إلى يسوع حيث القيامة والحياة، كي يتغمّد أرواح الضحايا في ملكوته السماوي صحبة الأبرار والصدّيقين، وكي يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل والتامّ.