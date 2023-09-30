«الصحة»: 128.1 مليار جنيه حجم الإنفاق على القطاع الصحي بموازنة 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن اجمالى قيمة الإنفاق على قطاع الصحة بموازنة 2022 / 2023 والذى بلغ 128.1 مليار جنيه مقابل 37.2 مليار جنيه خلال عام 2014/2014 .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن نسبة زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية خلال 9 سنوات بلغت 419 %.

وأ,ضحت الوزارة، أنه يجرى تطوير شامل لكل منشآت القطاع من وحدات صحية ومستشفيات ومعامل وبنوك الدم وذلك لضمان تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين تتفق مع معايير الصحة العالمية .

وتابعت وزارة الصحة، أن الخدمات الطبية التى يحصل عليها المواطنون مدعومة بنسبة 100 % خاصة لغير القادرين، وتابعت: يتم بالمستشفيات توفير أفضل الخدمات للذين لهم تغطية تأمينية بينما من يتم علاجه على نفقة الدولة يتم تقديم الخدمات الصحية له بالمجان .

فى سياق متصل أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 35 مليونا و581 ألفا و215 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 28 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».