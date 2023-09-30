«تيتة رهيبة» في 6 ابتدائي| شخصيات مؤثرة ضمن مناهج التعليم آخرها «سميحة أيوب».. والوزارة تكشف الحقيقة

تنوعت الشخصيات المصرية المؤثرة التي وُضعت في المناهج التعليمية بين رواد الفن والعلماء، حيث كان لتدريس تلك الشخصيات الدور البارز في ربط الطالب بتاريخ بلده وتعرفه على نماذج مضيئة لها إنتاج علمي وفني وفير، قامت تلك الشخصيات بالتعبير عن تاريخ مصر العظيم، لذلك حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ربط الطلاب بالبيئة المحيطة بإضافة هذه الشخصيات في المناهج التعليمية.

وأُثيرت حالة واسعة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية حول حقيقة وضع مسيرة الفنانة سميحة أيوب الفنية ضمن الشخصيات المؤثرة في منهج الصف السادس الابتدائي لعام 2023- 2024، وفي ذلك الإطار ترصد جريدة «البوابة نيوز» أبرز الشخصيات المؤثرة التي تم تدريسها في المناهج التعليمية، خلال السطور التالية:

سميحة أيوب «سيدة المسرح العربي»



ظهرت في كتاب الصف السادس الابتدائي لمادة المهارات والأنشطة صورة الفنانة بداخله، حيث سلط الدرس الضوء على أعمالها الفنية وتاريخ نشأتها ودراستها بالمعهد العالي للسينما، وأبرز المناصب التي تولتها في إدارة المسرح، وأهم إنجازاتها ومشاركتها في أكثر من 300 عمل.

وأشار موضوع الدرس إلى أبرز المعلومات عن سميحة أيوب، والتي جاءت كالتالي: «ولدت بالقاهرة سنة 1932، عملت بمهنة التمثيل، تولت إدارة مسرحي المصري الحديث والقومي بجانب التمثيل، وشاركت في أول أعمالها وهو مسلسل إذاعي وكانت تبلغ 15 عاما وتمكنت بموهبتها الاستثنائية من بث الروح في الشخصيات باستخدام صوتها فقط وهو ما جذب اهتمام المخرجين المصريين كما تميزت في مختلف الشخصيات المركبة التي أدتها، الشريرة والطيبة والضعيفة والقوية.

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي

قوبل هذا الأمر بحالة من السخط والجدل الواسعة الذي انتشر بين أوساط المعلمين وأولياء الأمور عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك نتيجة لتضمين منهج الصف السادس الابتدائي الدرس تحت عنوان «شخصيات مصرية مؤثرة» الذي يتحدث عن مسيرة الفنانة سميحة أيوب، ومشوارها الفني.

تعليقات رواد السوشيال ميديا

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الصورة المشار إليها للفنانة مصحوبة بالعديد من ردود الأفعال والتعليقات، حيث قال أحدهم، معلقا على الصورة، «ماذا قدمت سميحة أيوب لمصر حتى يذكر اسمها في كتاب مدرسي؟!، وعلق آخر «تيتة رهيبة» في منهج الصف السادس الابتدائي (الجديد).. ومينفعش نذاكر تيتة رهيبة ونغفل عن الضوء الشارد.

«التعليم» تكشف الحقيقة

وكشفت وزارة التعليم حقيقة إضافة صورة الفنانة سميحة أيوب بجانب معلومات عن مسيرتها الفنية بالكتاب المدرسي لعام 2024، حيث أوضحت أن صورة الفنانة موجودة بالفعل فى منهج الصف السادس الابتدائي بكتاب المهارات والأنشطة ضمن نماذج نشاط المسرح بمادة المهارات والأنشطة للطلاب.



وأشارت المصادر أن هذا الشيء يُعد طبيعيًا داخل منهج المهارات والأنشطة للطلاب، مضيفة أن هناك نماذج من الشخصيات المصرية الذين لهم دور وتاريخ كبير موجودة فى المناهج الدراسية وهذا الأمر ليس بجديد فى المقررات الدراسية.

* شخصيات مصرية مؤثرة ضمن المناهج التعليمية

السير مجدي يعقوب

وُضع البروفيسور مجدي يعقوب دكتور جراحة القلب كشخصية مؤثرة مصرية ضمن مناهج التعليم في مادة المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي ولقب بـ«منقذ القلوب» وهو واحد من أشهر الأطباء المتخصصين بعلاج أمراض القلب على مستوى العالم، أنشأ الطبيب مجدي يعقوب صرحًا طبيًا كبيرًا وهي مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر ليعطي للعديد من الأشخاص على مستوى العالم فرصة جديدة للحياة، كما حصل طوال سنوات عمله على عدد هائل من الأوسمة والجوائز ونشر عدد كبير من الدراسات والأبحاث المتعلقة بجراحات القلب، وعلى الرغم من كل هذا، حتى يومنا هذا مازال يمتلك رغبة في البحث والوصول لاكتشافات جديدة سواء في طرق العلاج أو في التقنيات المستخدمة في الجراحة.

الملحن سيد درويش

وكان من ضمن الشخصيات المؤثرة التي وضعت في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، حيث تم تدريس شخصية سيد درويش كمطرب وملحن غنى العديد من الأغاني التي أصبحت جزءًا من التراث المصري ولقب بـ«أبو الموسيقى المصرية الشعبية»، ورصد المنهج أبرز المعلومات عنه حيث ولد في حي كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية عام 1892، وعمل في شبابه في مجال البناء ليوفر المال لأسرته قبل أن تكتشف مواهبه، وبعدها قدم مسيرة فنية رائعة من الألحان المختلف.

هاني عازر

المهندس هاني عازر كان من ضمن الشخصيات المصرية المؤثرة لذلك تم ذكر مسيرته العلمية وإنجازاته في كتاب المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي، حيث كان من أبرز المهندسين المصريين، ومن أهم إنجازاته الإشراف على إنشاء محطة سكة حديد برلين وفي عام 1994 تولى منصب رئيس لفريق بناء نفق Tiergarten تحت برلين ثم أصبح كبير المهندسين في أكبر محطة سكة حديد في أوروبا، محطة ليرتر بانهوف، في برلين وهو المهندس هاني عازر الذي لم يكن من بين أوائل الثانوية العامة أيضًا.

العالم الجغرافي جمال حمدان



وضع العالم الجغرافي جمال حمدان ضمن مناهج الصف الرابع الابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية، وهو كاتب معروف بحبه الشديد لوطنه مصر وإخلاصه له ولد في محافظة القليوبية عام 1828، واهتم بدراسة مصر فكتب عن موقعها بالنسبة إلى العالم وخصائصها الجغرافية وتاريخها وحضاراتها ووضع الكتاب أبعاد مختلفة في حياة جمال حمدان أبرزها أنه كرس حياته كلها للكتابة، فألف أكثر من 25 كتابًا باللغتين العربية والإنجليزية.

الدكتور مصطفى عمرو السيد

ذكر كتاب المهارات المهنية الصف الخامس العالم الكيمياء المصري مصطفى عمرو السيد حيث يعتبر أول مصري وعربي يحصل على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية التي تعد بمثابة أعلى وسام أمريكي في العلوم؛ وذلك لإنجازاته في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقه لهذه التكنولوجيا باستخدام مركبات الذهب الدقيقة في علاج مرض السرطان.

الدكتور طه حسين

وضعت مسيرة الدكتور والأديب طه حسين ضمن منهج المهارات المهنية كشخصية مصرية ملهمة ومؤثرة وكذلك يتم تدريسها لطلاب الثانوية العامة في القصة المقررة عليهم لأعوام عديد، حيث درس الطلاب قصته منذ أن ولد حتى أصبح عميد الأدب العربي وأحد أبرز المثقفين في مصر ومن أهم صناع نهضتها في القرن العشرين، وأصبح اسمه يذكر للجميع حتى بعد وفاته، رغم القصص المأساوية التي عانى منها في طفولته ومن شقيقه الأكبر.

طلعت حرب



وأشار كتاب المهارات المهنية في المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي إلى المفكر المصري والاقتصادي طلعت حرب، لـقب بـ«أبو الاقتصاد المصري» ومن أهم إنجازاته تأسيس بنك مصر، وعمل على تحرير الاقتصاد المصري من التبعية الأجنبية وأسس عددًا من الشركات العملاقة والشركات المصرية الأخرى.

نجيب محفوظ



كما وضعت شخصية الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ في المناهج التعليمية ضمن الشخصيات المؤثرة في المناهج القديمة وكذلك في المنهج الجديد بكتاب المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي، حيث كانت لمكانته الأدبية واقع الأثر في تخليد ذكراه ووضع مسيرته الأدبية في كتاب يدرس للطلاب، التحق نجيب محفوظ بكلية الآداب وبرع في كتابة الروايات حيث لقب بـ رائدُ الرواية العربية، وله العديد من المؤلفات وحصل على الكثير من الجوائز في الأدب وكان منها جائزة نوبل العالمية.