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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم| بدء التسكين في المدن الجامعية بجامعة الأزهر.. صور

المدن الجامعية بجامعة
المدن الجامعية بجامعة الأزهر الشريف
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صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بداية من اليوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023م، ومع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب، موضَّحًا به موعد تسكين كل كلية (بنين - بنات).

وأهاب داود بأهمية التزام كل طالب وطالبة بمواعيد السكن المقررة لكل كلية، لافتا إلى أهمية تجهيز كل طالب لملف التسكين الخاص به.

جدير بالذكر أن المدينة الجامعية للطلاب والطالبات شهدت عمليات صيانة ورفع كفاءة في مدينة الطالبات، بجانب ذلك تشهد المدينة الجامعية للطلاب أعمال تجديد بدأت بمسجد المدينة الجامعية ومرورًا ببعض مباني مدينة نصر أ.

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موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر العام الدراسي الجديد المدينة الجامعية للطلاب والطالبات مدينة نصر
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