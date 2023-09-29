رئيس قصور الثقافة يكشف عن خطة جديدة لتطوير الهيئة

قال عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: إن الجديد حاليا في قصور الثقافة ان الهيئة الان تعمل على تطوير محورين هامين هما المحور الإداري وها يخص العاملين والبنية التحتية فتقدم الان قصور الثقافة دورة تدريبية للعاملين من اهم الدورات وهي دورة لاعداد قيادات فالهيئة تعاني من مشكلة كبيرة الا وهي عدو وجود أي افراد او موظفين للهيئة تصلح لان تكون قيادات في الأقاليم وقصور الثقافة وهذه الدورة يتم تنظيمها بالتنسيق مع المعهد القومي للتخطيط ومنها يقدم العاملين للاشتراك في هذه الدورة وتقوم لجنة معينة لاختبار كل المشاركين او من لديهم الرغبة في المشاركة في الدورة وتنتقي منهم من يصلح



واضاف بسيوني فى تصريحات صحفية: نسعى أيضا لتطوير البنية التحتية فالهيئة تتضمن ما يقرب من 620 موقع ما بين قصور وبيوت وغير ذلك وليسوا جميعهم بالجاهزية الكافية ويوجد فقط 20 موقع فقط هم الذين يعملوا ومدرج لديهم خطة قصور الثقافة مثل قصر ثقافة اسوان وقص ثقافة سيدي جابر وقصر ثقافة الإسماعيلية وقصر ثقافة مطروح وقصر ثقافة السويس وقصر ثقافة الأقصر

واكد أن كل هؤلاء داخل مشروع التطوير وتطوير هه القصور من البنية التحتية يتم بالتعاون نغ هيئة الإنتاج الحربي.