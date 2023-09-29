مشاجرة أثناء لعب الكرة.. طعنة غائرة لطالب على يد صديقه فى الدقهلية

طعن طالب بالصف الثالث الإعدادي صديقه طالب بالصف الأول الثانوي مما تسبب فى إصابته باسترواح هوائي بالرئة وجرح غائر بالصدر بقرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت الى شجار حال قيامهما بلعب كرة القدم فى الشارع وجرى نقل المصاب لمستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفي ميت غمر المركزي للعميد أحمد الصديق، مأمور مرز شرطة ميت غمر، بوصول"محمد .ر.م.ا"،16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم قرية بشلا دائرة المركز مصابا باسترواح هوائي بالرئة اليمنى وجرح غائر بالصدر من الناحية اليمني "إدعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى المستشفى وبسؤال والدته "صابرين.أ.م.س"، 41 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان اتهمت المدعو "عمر.م.ع.ب"، 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجلها بآلة حادة"مطواة"، وإحداث إصابته وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة حال قيامهما بلعب كرة القدم فى الشارع.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة الرائد رامي أبوشتية، رئيس المباحث من ضبط الطالب المتهم وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.