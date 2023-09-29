تحرير 393 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة على مدار يومين بالمنوفية



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات على مدار يومين حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير 393 محضر تموينى، تنوعت ما بين 165 محضر مخالفات مخابز و228 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن جانبه أشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز تلا ضد صاحب محل تعبئة زيت طعام لحيازته 384 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر وناقص الوزن وبدون مستندات، كما تم تحرير محضر جنح مركز بركة السبع ضد صاحب محل لتجارة الحلوى لحيازته كمية قدرها 400 كجم حلويات جافة مجهولة المصدر وبدون مستندات بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، فيما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات لتجارة الأدخنة والسجائر بمركزي السادات وقويسنا، أحدهما بناحية الخطاطبة لحوزته 70 علبة سجائر محلية الصنع بهدف الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي، والأخر لحيازته 200 علبة سجائر بدون مستندات ومجهولة المصدر. واضاف أنه تم تحرير محضر ضد صاحبة مصنع لتصنيع الطوب الطفلي بناحية أبشيش بالباجور وبحوزتها كمية قدرها 5 طن مازوت بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم إتباع إشتراطات السلامة المهنية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات العامة لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.