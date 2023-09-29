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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أنغام تحيي حفل مهرجان "ليلة عمر" بالكويت اليوم

أنغام
أنغام
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تحيي اليوم المطربة أنغام حفلًا غنائيًا بدولة الكويت، ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر"، تحت شعار كامل العدد بعد نفاذ كل تذاكر الحفل فور طرحها.

ونشرت أنغام على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها من الطائرة أثناء التوجه إلى رحلتها إلى الكويت لتشارك بها جمهورها.

وعلقت على الصور بكلمات بسيطة "أنغام إلى الكويت"، فيما قد أعلنت من قبل بعد نفاذ تذاكر حفل اليوم عن مد الحفل لليوم التالى، على مسرح جابر الأحمد الثقافى.

يذكر أن الفنانة أنغام تألقت فى مهرجان العلمين فى دورته الأولى، تحت شعار كامل العدد، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا وسط جمهورها.

IMG_20230929_141954
IMG_20230929_141954
IMG_20230929_141944
IMG_20230929_141944
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انغام حفل انغام ليلة عمر الكويت مهرجان العلمين
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