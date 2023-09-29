أنغام تحيي حفل مهرجان "ليلة عمر" بالكويت اليوم

تحيي اليوم المطربة أنغام حفلًا غنائيًا بدولة الكويت، ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر"، تحت شعار كامل العدد بعد نفاذ كل تذاكر الحفل فور طرحها.

ونشرت أنغام على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها من الطائرة أثناء التوجه إلى رحلتها إلى الكويت لتشارك بها جمهورها.

وعلقت على الصور بكلمات بسيطة "أنغام إلى الكويت"، فيما قد أعلنت من قبل بعد نفاذ تذاكر حفل اليوم عن مد الحفل لليوم التالى، على مسرح جابر الأحمد الثقافى.

يذكر أن الفنانة أنغام تألقت فى مهرجان العلمين فى دورته الأولى، تحت شعار كامل العدد، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا وسط جمهورها.

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