نيابة العاشر تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث سير

قررت نيابة العاشر من رمضان اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام أتوبيس به بطريق بلبيس العاشر من رمضان بنطاق مدينة العاشر وتم نقل الجثمان إلى مستشفى التأمين الصحى والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم العاشر من رمضان يفيد ورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بوصول "مايكل ف ا" 19 سنة جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الشاب إثر تعرضه لحادث اصطدام أتوبيس أثناء عبوره طريق " بلبيس- العاشر" وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي قررت التصريح بالدين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.