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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. مرور سوهاج يعيد تيسير الطريق الصحراوي بعد إزالة آثار حادث انقلاب مقطورة

جانب من إعادة تيسير
جانب من إعادة تيسير الطريق
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تمكنت قوات إدارة مرور مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء تامر الغرباوي مدير إدارة المرور وبتوجيهات من اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج من إعادة تيسير وفتح الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 110 وذلك بعد إزالة آثار حادث انقلاب مقطورة على الطريق.


وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج تلقت إخطارًا يُفيد بانقلاب مقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي قيادة حسن ع. ح 37 عامًا يقيم بمحافظة الشرقية وتبين أن الحادثة وقعت عن الكيلو 110 ناحية مركز قنا حيث بين اختلال عجلة القيادة ما أدى إلى انقلاب المقطورة وانفصال الصندوق عن الشاشية واستقرار المقطورة على يسار الطريق ما أعاق حركة الطريق وتم تدخل قوات إدارة المرور لإعادة تيسير الطريق على الفور وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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