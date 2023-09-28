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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

خالد جلال ينعى المخرج المسرحي حمدي طلبة

المخرج حمدي طلبة
المخرج حمدي طلبة
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نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير "حمدي طلبة"، الذي وافته المنية اليوم، بعد مشوار مسرحي كبير في مسرح الثقافة الجماهيرية.

وقال جلال، لقد أثرى المخرج حمدى طلبة بمشواره المسرحى تجربة الثقافة الجماهيرية، وأثر في العديد من المسرحيين بالقاهرة ومحافظات مصر المختلفة، تغمد الله الفقيد برحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يُشار إلى أن المخرج حمدي طلبة قدم مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية، وأسس فرقة بني مزار المسرحية عام 1985، وأسس أول نادي مسرح في الثقافة الجماهيرية ببني مزار عام 1986، كما أسس مركز بني مزار للظواهر المسرحية مع جلال عابدين عام 2009، وأسس فرقة البهنسا المسرحية.

ومن أعماله المسرحية: "الوزير شال الثلاجة، العفريت في كفر سالم لسعد الدين وهبة، الكاتب والشحات لعلي سالم، حدوته مزارية لناصر عبد الله"، بالإضافة إلى مشاركته في عدد كبير من المهرجانات المسرحية المحلية والدولية.

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ثقافة مصر
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