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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع البريطاني يتعهد في كييف بمواصلة دعم أوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس
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تعهد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، بأن المملكة المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن أراضيها السيادية.

جاء ذلك خلال اجتماعه في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما ذكر بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم /الخميس/.

وأوضح البيان، أن شابس عقد كذلك اجتماعات مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف، وتعهد شخصيا بمواصلة دعم المملكة المتحدة الحازم لأوكرانيا أثناء استعادة أراضيها من القوات الروسية.

وأشار البيان، إلى أن زيارة شابس الحالية أتاحت فرصة لإجراء مزيد من المناقشات حول الدعم العسكري مع وزير الدفاع الأوكراني، بعد أن التقى الوزيران للمرة الأولى في رامشتاين بألمانيا، خلال اجتماع ضم 50 دولة في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الأسبوع الماضي.

وقال شابس خلال الزيارة: "لقد كان شرفا لي أن ألتقي بالرئيس زيلينسكي في كييف لأؤكد له أن المملكة المتحدة ستواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع أوكرانيا".

وأضاف: "لقد قمنا بتدريب عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، وسلمنا مئات الآلاف من طلقات الذخيرة، وقدمنا ملايين الجنيهات الاسترلينية من المساعدات الاقتصادية والإنسانية".

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الدفاع البريطاني أوكرانيا زيلينسكي المملكة المتحدة
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