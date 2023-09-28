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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم: 3 اختبارات لأعمال السنة ودرجات للسلوك لطلاب المدارس

د.رضا حجازي
د.رضا حجازي
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أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تكليف لمتابعى العام الدراسي وانتظامه أولا بأول، وهناك لجان ستتابع المديريات على أرض الواقع، لافتا إلى وصول الكتب للمديريات لسرعة تسليمها للطلاب.

وأضاف “حجازي”: الاهتمام بالدورات التدريبية، خاصة التربية الايجابية وتعميمه على مدارس مصر، وكذا الأنشطة، والمواطنة، وأعمال السنة، لافتًا إلى تطبيق نظام 3 اختبارات لأعمال السنة لتقييم الطلاب، وأيضا هناك درجات للسلوك والمواظبة.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد 2024/2023.

ويبدأ العام الدراسي الجديد، رسميًا 30 سبتمبر الجاري إلى السبت 8 يونيو 2024، وتبدأ إجازة نصف العام 27 يناير المقبل.

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