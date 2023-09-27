ميلان يعبر كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي

عبر فريق ميلان، مساء اليوم الأربعاء، عقبة مضيفه كالياري بفوز بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بيت يونيبول، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان الروسونيري متأخرًا في النتيجة بهدف، ثم تعادل ونجح في إحراز هدف التقدم مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أكد لاعبو ميلان على الفوز بهدف ثالث، لتنتهي المباراة بانتصار الضيوف بنتيجة 3-1.

افتتح زيتو لوفمبو التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة 29، ثم أدرك نوا أوكافور التعادل لميلان في 40.

واستطاع المدافع فيكايو توموري، وضع ميلان في المقدمة بهدف في الدقيقة 45+2، قبل أن يسجل روبن لوفتس تشيك الهدف الثالث في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز، ارتقى ميلان لوصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع جاره إنتر ميلان المتصدر، ولكن الأخير تجمعه حاليًا مواجهة قوية أمام ساسولو، فيما تجمد رصيد كالياري عند نقطتين فقط، ليتذيل بهما الترتيب.