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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: معلومات الصحفي "هيرش" حول تفجير "التيار الشمالي" تتطابق مع معلوماتنا

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن المعلومات، التي قدمها الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، حول الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز في مياه بحر البلطيق "التيار الشمالي" تتطابق بشكل أساسي مع معلومات أجهزة الأمن الروسية.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء - "لا نعرف ما هي المصادر، التي يمتلكها السيد هيرش، ولكن معلوماته تتطابق بالتأكيد مع البيانات التي بحوزة أجهزتنا الأمنية".

وكان الصحفي الأمريكي قد نشر تحقيقا صحفيا حول التفجيرات، التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، حيث كشف أن غواصين أمريكيين وضعوا متفجرات تحت خطوط الأنابيب خلال مناورات حلف الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022 وقام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.

ويرى هيرش أن واشنطن متورطة في تفجير خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي"، موضحا أن التفجيرات لا علاقة لها بالنزاع في أوكرانيا وأن الهدف هو تقويض النفوذ الروسي في ألمانيا.

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الكرملين دميتري بيسكوف بحر البلطيق
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