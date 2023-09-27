ورش عمل استعدادا لمؤتمر مركز الكبد والجهاز الهضمى بدماص..صور

نظم مركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بميت غمر فى محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء عدد من ورش العمل المكثفة لتدريب الاطباء من داخل وخارج المركز على اساسيات الموجات فوق الصوتية واستخداماتها المختلفة في تشخيص امراض الجهاز الهضمي .

جاء ذلك استعدادا للمؤتمر السنوى للمركز والذى يقام غدا الخميس بمدينة المنصورة تحت رعاية الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الامانة وتنظيم الدكتور عبدالغني عاطف بدران مدير المركز بحضور نخبة من اساتذة جامعات " الاسكندرية المنصورة المنوفية القاهرة الازهر " لمناقشة آخر ما توصل اليه العلم فى علاج امراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى المتطورة.

تضمنت فعاليات اليوم محاضرات نظرية وتدريب عملى تحت اشراف قسم الاشعة بالمركز برئاسة الدكتور تامر على عباس وحضور الدكتور ياسر ابوالسعود استشارى الكبد والجهاز الهضمي بالمعاهد التعليمية و الدكنور سعد الدين الشريف استاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الازهر .

كما تضمن اليوم محاضرات نظرية ثم انتقل الجميع لمتابعه التطبيق والشرح علي حالات داخل المركز باستخدام افضل التقنيات الحديثة في مجال الموجات فوق الصوتية.

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