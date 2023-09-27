سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري مساء تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في السوق المصرفي.

سجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 30.95 جنيه للبيع و30.82 جنيه للشراء.



وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.



ووصل سعر الدولار في بنك مصر بداية تعاملات اليوم عند مستوى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

وحقق سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم، فسجل نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس بداية تداولات اليوم عند مستوى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

أما عن سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بداية اليوم الاربعاء ، فسجل نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.



وشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي مستوى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.



وحافظ سعر الدولار سعر الدولار على استقراره، عند مستوى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.