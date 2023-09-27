شبكة الشباب والرياضة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

تحتفل شبكة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بالمولد النبوي الشريف، وأعد القائمون علي الشبكة عدة فترات وفقرات مفتوحة وتطويعها لهذه المناسبة كالتالي:

فترة مفتوحة بعنوان “محمد رسول الإنسانية”:

الفترة تتناول سيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكيف غيرت رسالته الوسطية العالم والحديث عن أهم المبادئ التي دعا اليها الرسول الكريم وذلك من خلال استضافة علماء الازهر والأوقاف.

تطويع الفترة المفتوحة “ في عز الزحمة”:

​تتضمنن عرض مسامع من الأفلام اتلي تناولت سيرة ومولد الرسول الكريم مثل بيت الله الحرام – مولد الرسول – وفيلم هجرة الرسول – بلال مؤذن الرسو وباقي الأفلام التي تناولت هذه المناسب العطرة.

برنامج “ربيع القلوب”:

​يستضيف احد علماء الازهر والاوقاف للحديث عن سيره الرسول الكريم ونشأته ودعوته الوسطية السمحة.

سهرة “غنوة وفكرة في أحلي ذكري”:

​سهرة غنائية تتضمن باقة من أجمل الأغنيات في ذكري المولد النبوي الشريف مع بعض المعلومات البسيطة في الذكري العطري.