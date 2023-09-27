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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يجدد التزامه بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام حكومته بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وحرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي.

وقال إن "مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيدًا عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ذلك جاء خلال ترؤس السوداني اجتماع مجلس الوزراء العراقي اليوم حيث أبدى خلال الاجتماع ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظرًا لما يمتلكه الجانبان، العراقي والكويتي، من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل، واحتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق.

وأضافت أن مجلس الوزراء العراقي بحث أيضا تطورات الأوضاع في العراق، ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى الوطني، وسير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها".

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، جملة من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين، كما تطرق الاجتماع لمشاركة العراق باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك، واللقاءات التي عقدت على هامش هذه المشاركة مع عدد من قادة ورؤساء الدول، والمنظمات الدولية والعالمية، وما تمخض عن هذه اللقاءات من تفاهمات واتفاقات وبيانات مشتركة، تغذي مسار التعاون الدولي للعراق، وتعزز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.

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العراق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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