بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.28 %، عند 961،85 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.32 %، ليستقر عند 11.853،84 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.58 % بمجموع 877،07 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.07 % بمجموع 10.921،83 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 141 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 608 مليارات درهم مغربي.