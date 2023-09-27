اليوم.. «كاف» يعلن أسماء الدول المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

يعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، أسماء الدول التي ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2025 و2027.

وتعقد اللجنة التنفيذية للكاف اجتماعًا مهمًا، اليوم، في أحد فنادق القاهرة، بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، سيعقبه الإعلان الرسمي عن الدول التي ستحتضن نسختي كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء، انسحابه من سباق التنافس على استضافة إحدى البطولتين، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف.

وكانت الجزائر تتنافس مع كل من المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025، وأيضا تقدمت بملف لاحتضان نسخة البطولة عام 2027، قبل أن تعلن انسحابها بشكل رسمي أمس، وتشير كل التوقعات إلى اقتراب المغرب من الفوز بشرف احتضان المسابقة القارية في نسختها لعام 2025، والسنغال بنسخة 2027.