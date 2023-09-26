المقاولون العرب 2005 يفوز بخماسية على أسيوط في بطولة الجمهورية

تمكن فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2005 من تحقيق الفوز على فريق أسيوط بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت خارج أرضهم ٠

وأحرز عبدالله خالد ثلاثة أهداف ويوسف عبدالله هدفين في إطار فعاليات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023/2024.

يعمل الفريق تحت قيادة المدير الفني الكابتن محمود العارف ، وبمساعدة المدرب محمد فوزي ومدرب حراس المرمى احمد صابر كما يساعدهم كريم مجدي كمخطط أحمال التدريب وأحمد هشام إصابات الملاعب، و هاني عدلي إداري الفريق.

ويعتبر هذا الفوز الثاني لفرق قطاع ناشئين المقاولون العرب بعد تحقيق فريق المقاولون 2008 الفوز بخماسية علي فريق بلدية المحلة٠