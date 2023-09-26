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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون العرب 2005 يفوز بخماسية على أسيوط في بطولة الجمهورية

المقاولون العرب 2005
المقاولون العرب 2005
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تمكن فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2005 من تحقيق الفوز على فريق أسيوط بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت خارج أرضهم ٠ 

وأحرز عبدالله خالد ثلاثة أهداف ويوسف عبدالله هدفين في إطار فعاليات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023/2024.

يعمل الفريق تحت قيادة المدير الفني الكابتن محمود العارف ، وبمساعدة المدرب محمد فوزي ومدرب حراس المرمى احمد صابر كما يساعدهم كريم مجدي كمخطط أحمال التدريب وأحمد هشام إصابات الملاعب، و هاني عدلي إداري الفريق.
ويعتبر هذا الفوز الثاني لفرق قطاع ناشئين المقاولون العرب بعد تحقيق فريق المقاولون  2008 الفوز بخماسية علي فريق بلدية المحلة٠

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المقاولون العرب المقاولون العرب 2005 ذئاب الجبل محمود العارف
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