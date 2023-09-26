ننشر حركة الترقيات والتنقلات لنواب ومساعدين الاتفاقيات والاستكشاف بشركات البترول

أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت نائبا للإتفاقيات والإستكشاف ومساعداً للإستكشاف والعمليات الخارجية ومديري عموم للإستكشاف لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها.

وشملت الحركة الآتي:



إبراهيم إبراهيم محمد عبده - نائبا لرئيس الشركة للإتفاقيات والإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

الجيوفيزيقي علاء أحمد محمد الدخاخني - مساعداً لرئيس الشركة للإستكشاف والعمليات الخارجية وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول.

د.ج. مدحت إبراهيم الطوخي حسين - مساعداً لرئيس الشركة للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول.

أحمد كمال الدين شفيق الدسوقي - مديراً عاماً للإستكشاف والتنمية بشركة خالدة للبترول.

الجيولوجي عماد السيد إبراهيم السيد - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة

بشركة بترول خليج السويس (جابكو).

الجيولوجي أحمد محمد إبراهيم عبده - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة

بشركة عجيبة للبترول.

الجيوفيزيقي شريف عبد الله محمد شروید - مديرا عاما للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بدرالدين للبترول.

الجيولوجي عماد إبراهيم محمد أمين - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروجلف مصر.

الجيولوجي مجدي فهمي عبد الرحمن عبد الحميد - مديرا عاما للإستكشاف وعضواً

بمجلس الإدارة بشركة الوسطائي للبترول.

الجيولوجي أشرف مرزوق العزب حميدة - مديراً عاماً للإستكشاف بشركة ثروة للبترول.

الجيولوجي وليد عفيفي محمد عفيفي - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة

بشركة شمال البحرية للبترول (نور بيتكو).

الجيولوجي مصطفى شريف مصطفى الميهي - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس

الإدارة بشركة جمسة للبترول.

عبد المنعم محمد سيد أحمد صالح - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة العلمين للبترول.

الجيولوجي مصطفى عبد الغفار أحمد الزول - مديرا عاما للإستكشاف وعضوا بمجلس

الإدارة بشركة مجاويش للبترول.

الجيولوجي عماد شحاته محمد قشطه - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة أمل للبترول.

الجيولوجي محمد حسين السيد عبدالرحمن - مديرا عاما للإستكشاف و عضواً بمجلس الإدارة بشركة بتروسنان.