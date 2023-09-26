مئات المواطنين بأسيوط يتوافدون على مكاتب الشهر العقاري لتاييد الرئيس

توافد المئات من المواطنين بأسيوط أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الرئيس للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وكان قد بدء المواطنين بالتوافد أمام مكاتب الشهر العقاري منذ صباح اليوم بمختلف المراكز والقري بالمحافظة.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدالإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الاثنين وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لهالإجراءاتها ومواعيدها.وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر، في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و6 و 7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و 9 و 10) من ذات الشهر

المئات باسيوط يتوافدون لمكاتب الشهر العقاري لدعم الرئيس

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