إقبال كبير من المواطنين في الإسكندرية لإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية

شهدت مكاتب الشهر العقاري في الإسكندرية، والمكلفة باستقبال المواطنين لإجراء توكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، إقبالاً كبيراً، وذلك بالتزامن مع اليوم الأول لإجراء عدد من التوكيلات، وذلك حسب الموعد الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

توافد عدد كبير من أهالي المحافظة، خلال الساعات الأولى من اليوم علي 7 مقارات حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي جرى توزيعهم حسب التواجد السكاني في الإسكندرية حيث جرى تخصيص 5 مقرات شرق ووسط الإسكندرية كونهما الأعلى كثافة سكانية بينما جرى تخصيص مقرين في برج العرب والعامرية غربا.

وقال حزب حماة الوطن في الإسكندرية، إن عدد كبير من أهالي المحافظة، حرروا عدد من التوكيلات في أكثر من مكتب في الشهر العقاري خاصة أهالي شرق حيث ما يقرب من 2000 شخص تواجدوا في مكتب توثيق المنتزه منذ الصباح الباكر، وجاري توافد باقي ابناء الحزب علي كافة المكاتب من أجل تحرير التوكيلات الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبته للترشح في الفترة المقبلة واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

فيما فتحت مكاتب الشهر العقاري، في جميع محافظات مصر والتي تم تحديدها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحاً وذلك لاستقبال المواطنين لتحرير توكيلات انتخابية لرئاسة الجمهورية 2024.