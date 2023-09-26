رامى صبرى ينشر صورة نادرة أثناء عمله كورال للمطرب محمد الحلو

نشر الفنان رامى صبرى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره له من ٢٣ عام، حينما كان يعمل كورال خلف الفنان محمد الحلو، ومقارنه بصوره له حالياً.

وعلق على الصورة: "صوره من ٢٣ سنه تقريبا الفرق بنهم كبير جدا في الصوره اللي فوق كنت بشتغل كورال مع الفنان الكبير محمد الحلو . وكنت وقتها ببتدي اشتغل علشان افهم يعني ايه مسرح وجمهور واذاي اتعامل مع الناس في الشغل".

وتابع: "كنت دايما عارف انها مرحله تعليميه وهاتمشي، مش هقف عندها علشان كده مكانش عندي طموح فيها، وفضلت اشتغل كورال مع معظم النجوم ساعتها لحد ما لحنت لفضل شاكر وعامر منيب الله يرحمه وبعدين شيرين اول ما ابتدت، وكل ده عارف ان هدفي لسه مجاش".

وأكمل: "الصوره اللي تحت بعد كل اللي فات والتعب والمجهود الكبير جدا ربنا كرمني كرم كبير جدا وميزني من وسط فنانين كتيره جدا وخلاني اكون واحد من اهم نجوم العالم العربي".

واستطرد صبرى: "الموضوع كله صدقني في "الطموح"، لو انت بتحب نفسك ومأمن بنفسك وعندك الاصرار انك هتوصل لمكان انت مش فيه دلوقتي.. صدقني هتوصل بس تصدق نفسك، ومفيش حاجه اسمها "حظ" دي كلمه محصلتش معايا".

واختتم: "مع حبي للموسيقي وطموحي وانا ماشي فيها في واحد معايا في نفس الصورتين وهو أخي وصديق العمر والموزع الموسيقي وعازف الكيبورد الاستاذ محمد سمير . هو كمان طموحه كبير جدا وابتدي معايا في الصوره اللي فوق لحد ما بقي احد اهم موسيقين مصر وبيلعب مزيكا مع اهم نجوم عالمنا العربي ولسه مكمل معايا من ٢٣ سنه لحد الان وهو مدير فرقتي الموسيقيه".

ويذكر أن الفنان رامى صبرى قد طرح مؤخراً أغنية "حبينا"، من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع طارق توكل، إلى جانب تحقيق اغنية "يمكن خير" نجاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.