وفد أممي يزور المناطق المتضررة من إعصار دانيال في ليبيا

زار وفد من الأمم المتحدة بلدية البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا، للوقوف على احتياجات المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

واستقبل عميد بلدية البيضاء صفي الدين إدريس هيبة وفد الأمم المتحدة برئاسة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت جانيون، رفقة ممثل عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لتقييم الكوارث UNDAC، حسبما أعلن تلفزيون الوسط.

وأوضح المجلس البلدي البيضاء أن الزيارة تأتي ضمن الجولة التي يقوم بها الفريق التابع للأمم المتحدة في المناطق المتضررة بالجبل الأخضر، وذلك للوقوف على أهم متطلبات الأزمة في الإسكان والإعاشة والترميم وإعادة الإعمار.