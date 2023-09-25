فعاليات أدبية وفنية في ملتقى قصر ثقافة المنصورة

على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، قدم فرع ثقافة الدقهلية عددا من الفعاليات الأدبية والفنية بالملتقى الثقافي للقصر، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

استهل الملتقى الذي أدارته الشاعرة سمية عودة، بكلمة عمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، وتحدث بها عن الأدب ودوره الكبير ومساهمته في بناء وتعزيز الهوية الثقافية والوعي، وكيف يشكل عبر ألوانه المتعددة منجزا حضاريا ولغة حوار مشتركة بين مختلف الثقافات الإنسانية.

وتضمن الملتقى ورشة كتابة عن "القصة القصيرة" نفذها الأديب فرج مجاهد وتحدث بها عن تعريف القصة القصيرة وفنياتها وأهم أعلامها، وما تهدف إليه من تعبير عن موقف أو جانب من جوانب الحياة.

كما أقيمت أمسية شعرية، شارك فيها الشاعر علي عبد العزيز بقصيدة "سليل الغنى وعيل كبير"، والشاعر أشرف بدير بقصيدة "حبيبتي"، والشعراء حسام العقدة، سعيد وادي، محمود الفخراني.

وشهد الملتقى ندوة أدبية شارك بها عبده الريس وإبراهيم حمزة، واختتم بعرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف سليمان قدمت به باقة من الأغاني منها "ابعتلي جواب" أداء محمد الفقي، "غنيلي شوي شوي" أداء شهد الطايفي، "دارت الأيام" أداء ايمان محمد، "سمرا يا سمرا" أداء أيمن عدنان.