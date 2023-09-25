شمال سيناء تشهد حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل

تشهد محافظة شمال سيناء حملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد القادم ولمدة ٤ايام تحت رعاية الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي.

أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أن مديرية الأوقاف ستقوم بالإعلان عن الحملة بالمساجد الكبرى، لحث المواطنين على تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى سن ١٠سنوات جاء ذلك في اجتماع اليوم مع الشيخ حسين البنديري مدير المتابعة بمديرية الأوقاف وقيامه بعد ذلك بعمل محاضرة توعوية مع عدد ٥٠ أمام وخطيب بمسجد ألنصر في إطار الدورة التدريبية ال١٨٠لائمة المساجد وأوضح ان الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم وحتى ١٠سنوات مجانا وان التطعيم للمصريين وغير المصريين من منزل الي منزل وبجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى، إلى مشاركة ٥ مساجد كبرى داخل مدينة العريش للإعلام عن الحملة، لافتا إلى أن شلل الأطفال هو كابوس لابد من السيطرة عليه من أجل سلامة الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل صحي أفضل لأطفالنا،

وأوضح أن الإدارة وضعت خطة اعلامية مكثفة لحث الأهالي على عملية التطعيم ضد شلل الأطفال، والعمل على ضرورة وصول الحملة القومية لجميع الأحياء والمنازل .وأشار إلي توزيع رسائل توعوية الي ائمة المساجد للتنوية عن الحملة بخطبة الجمعة القادمة .