بالصور.. استمرار اختبارات القبول بمدرسة "we" للتكنولوجية التطبيقية بطور سيناء

تواصلت فعاليات اختبارات القبول بمدرسة we للتكنولوجية التطبيقية بطور سيناء اليوم الإثنين اليوم الثاني، على التوالي.

من جانبه، تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بجنوب سيناء وذلك بمدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية.

وبحضور أعضاء لجنة الاختبارات المهندسة رشا بهاء ممثل شركة We والدكتور هانى صلاح والمهندس محمد عثمان .

وأكد وكيل الوزارة أن مدارس التكنولوجية التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتسعى للارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محليًا أو دوليًا، كما تعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب.

وأضاف وكيل الوزارة أن المناهج الدراسية بها تجمع بين العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص إضافة للتدريب العملي وتضم مدرسة we بطور سيناء تخصصات اتصالات – برمجة وتطوير المواقع – شبكات وأمن المعلومات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة ومنها الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

ويذكر أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدرسة ابتداء من الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣ وحتى يوم الأحد الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣ عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد صدق على النزول بالحد الأدنى للقبول بالمدرسة من ٢٤٠ درجة إلى القبول بحد أدنى ٢٢٥ درجة تيسيرًا على أبنائنا الطلاب الراغبين في التقديم للالتحاق بالفرع الجديد لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة جنوب سيناء.

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