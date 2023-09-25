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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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لقى شخصان مصرعهما، في حادث مروي، اليوم الاثنين، بمحور "منفلوط – تنيدة" بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام. 

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 50 بمحور " تنيدة – منفلوط" أسفر عن الحادث مصرع كل من فايز هلال عمران مفتاح، 73 عامًا من مركز منفلوط بأسيوط، عبد القادر مبروك مسعود عوض، 77 عاماً، من مركز منفلوط بأسيوط. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفين لمشرحة مستشفى الداخلة العام، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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