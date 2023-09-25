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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس عاطل 15يوم علي ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر، وتحفظت النيابة علي المضبوطات و المواد المخدرة وباقي الاحراز.

تعود تفاصيل الواقعة الي ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مالى – مقص حديدى – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الهيروين) .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تجديد حبس عاطل سرقة الشقق السكنية مدينة نصر
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