تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس عاطل 15يوم علي ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر، وتحفظت النيابة علي المضبوطات و المواد المخدرة وباقي الاحراز.

تعود تفاصيل الواقعة الي ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مالى – مقص حديدى – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الهيروين) .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.