السعيد ورمضان صبحي في قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق السماوي التي يخوض بها مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

يحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من مساء غد الاثنين على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

جاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.