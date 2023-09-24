معرض صور أمام البرلمان الأوروبي يبرز انتهاكات مليشيات الحوثي في اليمن

نظمت الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات، معرضا للصور حول انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية لحقوق الإنسان في اليمن أمام مقر البرلمان الأوروبي، بمدينة ستراسبورج الفرنسية.

واحتوى المعرض- وفقا لقناة اليمن الفضائية- على عشرات الصور واللوحات التي تكشف جانبًا من انتهاكات مليشيات الحوثي بحق المدنيين وتجنيد الاطفال، وعرض قصص مؤلمة عن حجم الدمار والمعاناة التي تعيشها مدينة تعز المحاصرة منذ 9 سنوات.

ويهدف المعرض إلى اضطلاع الحقوقيين والسياسيين والبرلمانيين في أوروبا على صور حقائق الوضع الإنساني في اليمن.

وعبر زوار المعرض من مختلف الجنسيات وخاصة المهتمين بحالة حقوق الإنسان، عن حزنهم لما وصل إليه الوضع في اليمن؛ بسبب ممارسات الجماعة الحوثية في البلاد.