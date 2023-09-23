«العتال هولدينج» توقع 8 عقود مع مكاتب استشارية لبدء العمل فى «West Leaves»

انطلاقة كبيرة لمشروع West Leaves بغرب القاهرة أول مشروعات شركة العتال هولدينج بمنطقة غرب القاهرة بواحدة من أكثر المناطق الحيوية بالسادس من أكتوبر تؤكد إصرار الشركة علي سرعة البدء في الإنشاءات والالتزام بالجدول الزمني الذي وضعته الشركة للانتهاء من المشروع حسب الخطة.

وفي هذ الإطار وفي احتفالية كبيرة وقعت الشركة في حضور المهندس أحمد العتال رئيس مجلس الإدارة عقودا مع عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية والعالمية بقيمة ٣٠ مليون جنيه وهى Benaa Consulting group وذلك لعمل التصميم الإنشائي للمشروع و Mito Consult لعمل التصميمات الميكانيكية للمشروع و ESO Consultancy لعمل التصميمات الكهربائية و Tiba Consulting Engineer لعمل أعمال الحفر والجسات والتربة والدكتور عمر عثمان لتصميم وتخطيط الطرق و شركة DMA للإشراف علي المشروع و Inversion لإدارة المشروع والإشراف العام وشركة My Vysionlink SDN BHO الماليزية لإدارة المرافق والتشغيل، بحضور المهندس رائف فهمي رئيس ومؤسس مكتب رائف فهمي للاستشارات بصفته الاستشاري العام للمشروع، وذلك من أجل بدء العمل الفعلي علي أرض مشروع West Leaves.



وقد أعرب المهندس أحمد العتال عن سعادته البالغة بتوقيع هذا الكم من العقود، مؤكدا أنهم جميعا شركاء نجاح لشركة العتال هولدينج ومعظمهم كان له أكثر من تجربة معهم في مشروعات الشركة الأخرى وأنهم جميعا إضافة حقيقية خاصة أن الشركة ترغب في أن يكون مشروع West Leaves مختلفا تماماً يليق باسم الشركة ويلبي طموحات العملاء خاصة وأننا اتفقنا جميعا علي تقديم منتج عقاري يختلف تماما عن الموجود في السوق، وهو ما لاحظناه منذ أن قمنا بطرح المرحلة الأولي من المشروع والتي لاقت ترحيبا غير عادي من العملاء وتم حجزها بالكامل في فترة قياسية ولدينا قائمة انتظار كبيرة للمرحلة الثانية، ومشروع West Leaves إضافة حقيقية لمنطقة غرب القاهرة حيث يقع في موقع استراتيجي متميز بواحدة من أكثر المناطق الحيوية في مدينة ٦ أكتوبر على بعد ٣٠٠ متر من محور ٢٦ يوليو و ٣٠٠ متر من الصحراوي خلف محطة وقود ChillOut، يقام مشروع West Leaves علي مساحة ٣٨ فدانا، وقد تم تصميم هذا المشروع بحيث يراعى تطبيق عناصر الاستدامة تحقيقًا لرؤية الشركة الهادفة لبناء مشروعات سابقة لعصرها ذات قيمة مضافة تزيد قيمتها مع مرور الأعوام.



وأضاف المهندس أحمد العتال يتكون مشروع West Leaves من مرحلتين بمساحة بنائية ٢٩ ألف متر مربع، ويضم عددًا من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بواقع ٣١ مبني سكني عبارة عن أرضي و٣ أدوار ووحدات بنتهاوس، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية ما بين ٨٠ مترا مربعا إلى ٣٠٠ متر مربع، إضافة إلى ٨ أبراج تضم شقق فندقية، وفندق مكون من ١٥٠ غرفة إلي جانب وحدات إدارية ومساحات تجارية تصل إلي ٤٠ ألف متر، إلى جانب مساحات ممتدة من المناطق الخضراء والمفتوحة.

يتميز المشروع بتصميمات عصرية تتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده منطقة غرب القاهرة، قمنا بالاستعانة بأمهر الاستشاريين في كل المجالات في مصر وهذا توجه عام للشركة نسير فيه بقوة خلال الفترة القادمة، خاصة وأننا نسعي للاستثمار في القوة البشرية بالشركة فقد اتفقنا مع شركة My Vysionlink SDN BHO الماليزية لإدارة المرافق علي تدريب العمالة لدينا عبر أكاديمية العتال من أجل رفع كفاءتهم وليكونوا جاهزين لحمل الراية فيما بعد حيث تقوم الأكاديمية بتدريب وتعليم العمالة التي نحتاجها في كافة المجالات لرفع كفاءتهم وليكونوا قادرين علي الابتكار وتحقيق رؤية شركة العتال هولدينج.



مشروع West Leaves يصل إجمالي الاستثمارات فيه حوالي ٥ مليارات جنيه تقريبا يحتوي علي ٨٠٠ شقة فندقية، وتم الاتفاق مع مجموعة هيلتون العالمية لعمل فندق في المشروع وإدارة الشقق الفندقية وهو ما نعتبره إضافة كبيرة جدا لشركتنا وستضع المشروع في مكانة متميزة، كما يوفر مشروع West Leaves عددًا من الخدمات عالية الجودة مثل الخدمات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الخاصة باستخدام الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة وذلك من خلال واحدة من أكبر الكيانات العالمية المتخصصة في هذا المجال شركة "سيمنز الألمانية" والتي تعاقدت معها شركة العتال هولدينج لتوفير خدماتها بكافة المشروعات التي تطورها.