رئيس هيئة الأرصاد السابق: فصل الخريف يختلف هذا العام عن السنوات السابقة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، إن فصل الخريف هو أجمل فصول السنة لاعتدال درجات حرارته، مؤكدًا أن التغيرات المناخية سيكون لها تأثير خلال فصل الخريف.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج من مصر، الذي يُبث على قناة "CBC"، أن فصل الخريف بدأ هذا العام إلى حد ما بدرجات حرارة مرتفعة ما بين 34 لـ 35 درجة على القاهرة، لافتًا إلى أنه يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح، أن فصل الخريف سيختلف هذا العام عن السنوات السابقة، وهناك مخاوف من هذا الفصل من اختلاف درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الأمطار الخفيفة قد تتساقط أكثر من مرتين خلال الفصل.