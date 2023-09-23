نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض «أهلا مدرستي»

افتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم معرض «أهلا مدرستي» والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بمدرسة دمنهور الزراعية العسكرية، وذلك ضمن (18) معرض مماثل على مستوي الإدارات التعليمية، بحضور يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم، فى إطار الإستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة الاحتياجات قبل بدء العام الدراسي.

تفقدت نائب محافظ البحيرة، أجنحة المعرض والتي ضمت تشكيلة متنوعة من الأدوات المكتبية والزي المدرسي والحقائب المدرسية وكذا أجنحة خاصة بملابس التعليم الفني والأدوات التعليمية هذا بالإضافة إلي أجنحة لعرض السلع والمواد الغذائية، بأسعار مخفضة، بمشاركة مدارس التعليم الفني والتعليم العام.

وأكدت بلبع، علي أهمية معارض «أهلا مدرستي» لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار اقتصادية، تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير وتقديم الخدمات بجودة عالية وبأسعار تناسب جميع المواطنين، كما وجهت بتنظيم وإقامة معارض مماثلة بكافة المدن والمراكز لتغطية احتياجات كافة المواطنين.

حضر افتتاح المعرض، مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمد كجك - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حسام قنديل - مدير عام التعليم الفني وعدد من مديري العموم بالإدارات التعليمية المشاركة فى المعرض.