"البوابة نيوز" تكشف مفاوضات مهرجان الرياض المسرحي والنجم العالمي دينزل واشنطن

علمت "البوابة نيوز" من مصادر مقربة انه يجري حاليا مفاوضات بين هيئة المسرح وفنون الأداء بالمملكة العربية السعودية وبين النجم العالمي دينزل واشنطن لحضور الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح، المقرر إقامتة في ديسمبر المقبل، ضمن مجموعة كبيرة من النجوم العالمين.

ويأتي اختيار واشنطن لشهرته الواسعة في العالم اجمع وبدايتة المسرحية، حيث ظهر على المسرح لأول مرة وهو في سن السابعة، وكان ذلك في استعراض للمواهب في نادٍ محلي في منطقته، بولاية نيويورك، و بعد تخرجه من جامعة فوردهام، بدأ السعي وراء مهنة التمثيل، وانضم في أول مشوارهِ إلى مسرح المعهد الأمريكي American Conservatory Theater، في مدينة سان فرانسيسكو، وهو ما جعله ينتقل بعدها إلى الشاشة بعد عددًا من العروض المسرحية الناجحة في كلٍ من كاليفورنيا ونيويورك، كان ظهوره الأول في فيلم "نسخة كربونية" الذي عرض عام 1981.