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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهم بفيديو شنق كلب في المنوفية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبرموقع " فيس بوك "متضمناً قيام أحد الأشخاص بشنق كلب حتى نفوقه بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة.
عقب رصد تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بشنق كلب ( حتى نفوقه ) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (عامل - مقيم بدائرة المركز ) بتضرره من (عامل آخر - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بتعذيب الكلب الخاص به وقتله عن طريق شنقه بإحدى أعمدة الإنارة بدائرة المركز.
تم ضبط مرتكب الواقعة .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لقيام الكلب بعقر أحد الأغنام ملكه. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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بشنق كلب فيديو بالمنوفية
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