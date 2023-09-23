ويليان V إدوارد.. تشكيل كريستال بالاس وفولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن روي هودسون المدير الفني لنادي كريستال بالاس، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة فولهام، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف كريستال بالاس المباراة على ملعب "سيلهرست بارك"، عصر اليوم السبت، في إطار الجولة السادسة من البريميرلييج، واعتمد هودسون على أودسون إدوارد كرأس حربة، ويدعمه من الخلف إيبيريشي إيز، وجيفري شلوب.

ويبدأ كريستال بالاس المباراة بتشكل كالتالي:

حراسة المرمى: سام جونستون

خط الدفاع: جويل وارد - يواكيم أندرسن - مارك جويهي - تيريك ميتشل

خط الوسط: شيخ دوكوري - ويل هيوز - جوردان ايو - إيبيريشي إيز - جيفري شلوب

خط الهجوم: أودسون إدوارد

من جهة أخرى، اعتمد ماركو سيلفا المدير الفني لنادي فولهام على ويليان لقيادة الهجوم إلى جانب بوبي ريد وراؤول خيمينيز، ويبدأ فولهام المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: تيموتي كاستاني - عيسى ديوب - تيم ريم - أنتوني روبينسون

خط الوسط: هاريسون ريد - جواو بالينيا - أندرياس بيريرا

خط الهجوم: بوبي ريد - راؤول خيمينيز - ويليان

يحتل كريستال بالاس المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7نقطة بعد 5 مباريات من الموسم، فيما يأتي فولهام في المركز العاشر برصيد 7 نقاط أيضا.

