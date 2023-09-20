أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن، معربًا عن أمله بأن تسفر الجهود الحثيثة التي تقودها السعودية عن تثبيت الهدنة في جميع أنحاء البلاد، والدخول في تسوية سياسية تسمح للجميع بأن يكون لهم مكان في اليمن في المستقبل، من دون استئثار لطرفٍ بالحكم، وبعيدًا عن التدخلات الإقليمية أو الإملاءات الخارجية، حفاظًا على وحدة البلاد ومؤسساته.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية خلال استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم/الأربعاء/، الأمين العام الجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر إقامة العليمي في نيويورك، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة اليمنية حيث استمع أبو الغيط لاستعراض معمق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول العوائق التي تعترض سبيل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار يؤدي إلى تسوية سياسية، كما تناول الرئيس اليمني تعنت الحوثيين، واستمرارهم في ممارسة الحصار الاقتصادي على المناطق الحكومية، فضلًا عن إطلاق الهجمات على عدن لمنع تصدير النفط، بما يُزيد من معاناة اليمنيين الاقتصادية والإنسانية في كافة أرجاء البلاد.

كما أكد الرئيس اليمني، ترحيبه بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مواصلة الحوار مع الجانب الحوثي، توطئة لحوار يمني-يمني.