الهيئة الوطنية للانتخابات: الشعب المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه

قال المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تتم تحت إشراف قضائي كامل في ظل مناخ من الشفافية والنزاهة، مشددًا ان الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأشار إلى أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، مشيرا إلى تعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية.