تفاصيل الندوات النقدية للدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

في إطار الإعلان عن تفاصيل الدورة العاشرة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة المزمع إقامته 22 من سبتمبر الجارى، والذي يتنافس فيه هذا العام 13 عرضا مسرحيا، أعلن خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن عن الندوات النقدية اليومية التي تقرأ العروض المقدمة في مضامينها وأساليبها، كما سيتاح للمتفرجين أن يشاركوا في الحكم على مستوياتها الفنية عبر "الجائزة اليومية لأفضل ممثل من اختيار الجمهور".

المهرجان الذي تقدم عروضه باللغة العربية الفصحى وتعتمد على مكتبة "المسرح العالمي"، تحتفي دورته العاشرة بالفنان علي القحطاني بوصفه "شخصية المهرجان"، وتنظم جلسة حوارية حول تجربته الفنية في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، ويديرها الفنان عبد الله راشد، وبمناسبة التكريم أُنجز كتيب حول سيرة القحطاني مع المسرح، ويضم الكتيب شهادات حول مسيرته كتبها أصدقاء وزملاء له في المجال

وفي نفس السياق، يقيم المهرجان ملتقاه الفكري في الرابع والعشرين من سبتمبر تحت عنوان «المسرحيات القصيرة: التجربة العربية وآفاقها» بمشاركة فيصل الدرمكي من الإمارات، مريم الجلاصي من تونس، محمد علام من مصر وربيع شامي من لبنان.

كما يستضيف المهرجان في الخامس والعشرين من سبتمبر دورة تاسعة من "ملتقى الشارقة للبحث المسرحي" المكرس لاستعراض وإبراز أحدث الرسائل العلمية المنجزة في كليات الدراسات العليا المختصة في المجال المسرحي، ويشهد الملتقى مشاركة أربعة باحثين حازوا شهادة الدكتوراه في المسرح أخيراً، وهم: خالد البناي من الإمارات، داليا همام من مصر، هشام حكام من المغرب وعبدالحكيم صويد من تونس.

وأسس مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة عام 2012، وتسبقه دورة تدريبية على مدى شهرين تغطي حصصها مجالات الإخراج والسينوغرافيا والتمثيل.