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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين"

الأرصاد
الأرصاد
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نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لأي عواصف أو أي منخفضات جوية خلال الأيام المقبلة، قائلة: “مفيش أي منخفض أو عاصفة تنين والأحوال الجوية مستقرة تمامًا وكله كلام مغلوط وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير”.

وقالت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، "إن هناك استقرارا كبيرا في الأحوال الجوية، مش بس على مدار الأسبوع الجاري، ولكن كمان خلال الأسبوع المقبل كله".

وأضافت: أن إعصار التنين ده ظاهرة جوية قديمة أثرت على البلاد في 12 مارس 2020، لكن لم يحدث من حينها أي منخفضات أو عواصف متعمقة على البلاد، مؤكدة على استقرار الأحوال الجوية.

وتابعت أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة في كل محافظات الجمهورية، والتي تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام، موضحًا أن هناك نشاط رياح نسبيًا، غير مثير للأتربة والرمال، الأمر الذي يلطف من الأحوال الجوية بشكل عام، وخاصة في فترات المساء.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا ضئيلة لسقوط أمطار على المحافظات الشرقية ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

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